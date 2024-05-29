Гений, миллиардер, плейбой, белорус: в РБ разработали суперсталь!

БЕЛАЗ сообщил о внедрении в производство инновационных марок стали

Достойные очередного творения Тони Старка инновационные марки стали разработаны в Республике Беларусь. Появится ли в республике свой «Жалезны чалавек» – пока неизвестно, но вполне очевидно то, что благодаря новым сплавам новые карьерные самосвалы БЕЛАЗы будут иметь более высокий ресурс двигателей и трансмиссий.

Инновационные марки стали были созданы БЕЛАЗом совместно с Объединенным институтом машиностроения Национальной академии наук (ОИМ НАН) Беларуси, причем специально для карьерной техники, подверженной экстремальным нагрузкам.

Шестерни из новых марок стали уже находятся в серийном производстве БЕЛАЗа

Сообщается, что первая из разработанных сталей, хромоникелевая с молибденом, уже применяется для изготовления всех шестерен редуктора мотор-колеса (РМК), подвергающихся цементации. А вторая марка – это экономно-легированная сталь. Ее тоже планируют применять для шестерен РМК.

«Экономно-легированная сталь – это абсолютно новый тип стали, в составе которой минимизированы дорогостоящие легирующие элементы. Во время проведения стендовых испытаний высоконапряженные зубчатые колеса РМК, изготовленные из этого вида стали, продемонстрировали повышенную прочность и надежность», – сообщила пресс-служба БЕЛАЗа.

Известно, что к настоящему моменту изготовлена опытно-промышленная партия флагманских самосвалов БЕЛАЗ-7513 и БЕЛАЗ-7530 с обновленными РМК, где установлены шестерни из экономно-легированной стали. На предприятии выражают уверенность, что внедренные ноу-хау значительно повысят ресурс производимой техники.

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Источник: БЕЛАЗ