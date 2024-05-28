В России вырос спрос на полис страхования от невыезда: объясняем выгоду

Страховщики перечислили россиянам самые популярные направления для отдыха летом

Россияне при выборе направлений для летнего отдыха предпочитают такие страны, как Турция, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Таиланд. Такие выводы сделали специалисты «Ингосстраха» на основе анализа приобретенных туристами полисов.

«Как и годом ранее, клиенты предпочитают ездить летом в Турцию – доля страховок, оформленных в эту страну, составляет около 50% в портфеле «Ингосстраха». Второе место уже не первый год делят Египет и Объединенные Арабские Эмираты (доля в 10%). Также застрахованные выбирают Таиланд и страны Шенгенской зоны (от 3 до 5%)», – уточнили в пресс-службе компании.

Аналитики отмечают, что путешественники-одиночки покупают полисы «выезжающих за рубеж» (ВЗР) преимущественно онлайн или в офисах компании. А семейные туристы приобретают страховки у туроператоров или турагентов. Кроме того, перед поездкой россияне покупают дополнительную страховку если предполагается экстремальный вид отдыха: дайвинг, скалолазание, альпинизм, трекинг или серфинг.

Также в «Ингосстрах» отметили, что кроме стандартного медицинского страхования у туристов вырос спрос на полисы страхования от невыезда. Этот вид страховки позволяет вернуть деньги за путешествие, если не удалось выехать по причине болезни, отказа в визе, вызова в суд и т.д.

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Источник: пресс-служба «Ингосстрах»