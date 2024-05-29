3 способа уберечь свою машину от ремонта — о них не знают даже опытные водители

Водителям объяснили, как правильно объехать яму на дороге и не попасть на ремонт

Зачастую на дорогах общего пользования покрытие нельзя назвать идеальным из-за наличия различных дефектов. В этом случае нужно быть предельно внимательными, чтобы не столкнуться с проблемой в виде незапланированного ремонта. Поврежденное дорожное покрытие не только сказывается на комфортной езде, но и может привести к повреждению шины, диска и даже подвески. Чтобы этого избежать достаточно соблюдать три несложных правила.

Снизить скорость

Самое главное при виде ямы – снизьте скорость, во время передвижения на низкой скорости можно увидеть все опасные неровности. К тому же, на низких скоростях давление на подвеску снижается, в итоге риск повреждения автомобиля при неожиданном контакте с ямой снизится в разы.

Тормозить резко и вовремя

Если не удалось избежать попадания колеса в яму – резко тормозите до самого подъезда к участку с неровностью. Отпускание педали тормоза перед ямой поднимет переднюю часть автомобиля, и, благодаря амортизаторам удар смягчится. Но резкое торможение непосредственно перед ямой усугубит ситуацию, в этом случае энергия практически не поглощается, и сильный удар по подвеске спровоцирует поломку рычага или повреждение верхних креплений амортизаторов.

Наезжать на яму центральной частью колеса

Это еще один способ избежать ремонта машины. Наезжать протектором лучше, потому что он прочнее, чем боковая стенка шины. Таким образом, шансы, что шина не повредится об острые края асфальта, увеличатся.

Иногда при объезде ямы водители без необходимости подвергают риску края диска, это чревато поломкой части обода. Применив метод «центрального наезда» можно минимизировать возможные повреждения, потому что в этом случае сила удара распределится по большей поверхности колеса.

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Источник: SpeedMe