Военные и гвардейцы будут бесплатно ездить по платным трассам — Госдума разрешит

В Госдуме хотят дать армии и ФСБ право бесплатного проезда по платным трассам

На рассмотрение Госдумы РФ внесен законопроект, в рамках которого транспортным средствам силовых ведомств – Росгвардии, ФСБ и Вооруженных Сил, предоставят право бесплатного проезда по платным дорогам. Текст документа опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Предлагается, в частности, внести изменения в п. 2 ч. 1 ст. 41 ФЗ от 8 ноября 2011 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект призван устранить пробел нормативно-правового регулирования.

Инициаторы законопроекта отмечают, что в настоящее время правом бесплатного проезда уже пользуются сотрудники целого ряда ведомств и оперативных служб – это полиция, пожарные, скорая помощь, военная автоинспекция, аварийно-спасательные службы. В компетенцию Росгвардии, ФСБ и армии входят не менее важные задачи, особенно в условиях СВО, поэтому эти ведомства тоже нужно наделить правом бесплатного проезда, подчеркивают авторы законопроекта.

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Источник: sozd.duma.gov.ru