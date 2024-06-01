Придорожный фастфуд: как выбрать кафе с хорошей кухней по дороге к морю

Еда в автопутешествии: где на трассе безопасно поесть и не отравиться

Иногда в автопутешествии обед в каком-нибудь кафе на трассе может обернуться проблемами с ЖКТ и испорченным отдыхом. Поэтому к выбору заведения общепита нужно подходить ответственно. Эксперты Авто Mail.ru рассказали, где можно перекусить без риска для здоровья и кошелька.

Самым безопасным перекусом будет еда, взятая из дома (кроме скоропортящейся): крекеры, снеки и различные батончики мюсли. Можно взять бутерброды и салаты, главное хранить все в специальных термосумках, и съесть в первую очередь. Среди путешественников очень популярна лапша быстрого приготовления, она долго хранится, быстро заваривается и хорошо утоляет чувство голода.

Что касается придорожных кафе, то не стоит вестись на их презентабельный вид, ориентироваться нужно на количество припаркованных у заведения машин. Если их много, включая транспорт с иногородними номерами – значит кафе пользуется популярностью у проезжающих. А большое количество грузовиков дальнобойщиков вообще является определяющим фактором, что кухне можно доверять. Некоторые заведения даже обустраивают стоянки специально для «дальнобоев».

Узнать о хорошем кафе на маршруте поможет «сарафанное радио», спросите друзей и знакомых, их рекомендации помогут избежать неприятностей. Можно почитать отзывы опытных автотуристов в Сети про популярные придорожные точки общепита, особенно в направлении из центра России к морю, всегда можно найти информацию.

Еще одним надежным и безопасным способом перекуса является кафе на заправке. В минимаркетах крупных сетевых АЗС в меню есть горячие блюда. А за качеством продуктов, сроками годности и санитарными условиями в таких заведениях строго следят, потому что дорожат имиджем бренда.

Из минусов кафе на заправках можно назвать ограниченный выбор – в основном это хот-доги, пирожки и другая выпечка. И такие большие заправки на трассе встречаются редко. Иногда местные бренды мимикрируют под известные сетевые АЗС, но от обеда в таких заведениях лучше отказаться, потому что свежесть и качество продуктов никто не гарантирует.

В регионах очень распространены небольшие стихийные рынки вдоль дорог, причем в летнее время здесь можно купить все, начиная от пирожков до арбузов. Эксперты регулярно предостерегают от покупки продуктов в таких местах, но желающие перекусить все равно находятся.

Покупать готовую еду у частников на обочине – это лотерея с собственным организмом, потому что даже самые аппетитные на вид пирожки могут быть приготовлены в антисанитарных условиях и из продуктов сомнительного качества. Такие продавцы пользуются тем, что видят путешественников первый и последний раз, и знают, что вряд ли кто-то из них вернется искать бабулю, продавшую злосчастный пирожок.

Не стоит вообще ничего не покупать у частников, лучше тогда воспользоваться стихийными рынками. Но и на них не стоит покупать мясо и молочные продукты, а при выборе продуктов обращать особое внимание на внешний вид и запах еды.

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Источник: Авто Mail.ru