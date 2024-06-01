В Ассоциации туорператоров объяснили интерес россиян к внутреннему туризму

АТОР: Кубань и Крым стали самыми востребованными у россиян для отпуска летом

Самыми популярными направлениями для летнего отдыха в 2024 году названы Краснодарский край, Республика Крым, Кавминводы, а также Петербург, Москва и Подмосковье. Об этом стало известно в ходе брифинга Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Безусловным лидером по количеству проданных путевок стал Краснодарский край – на этот регион приходится 64% всех бронирований. В Республику Крым оформлено 10% от общего количества бронирований, в Кавминводы – 9%, в Петербург – 5%, на Москву и Подмосковье пришлось 4% бронирований.

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Специалисты АТОР уточнили, что продажи путевок в Краснодарский край по состоянию на 31 мая выросли на 11%, в Крым – на 100%, в Москву – на 52%, в Петербург – на 20%, доля спросов на туры в Москву выросла на 52%, а в Кавминводы и Подмосковье – на 7% и 5% соответственно.

В качестве причины увеличения спроса на внутренний туризм в АТОР назвали повышение цен на зарубежных курортах, а также органический рост спроса на российский юг. По прогнозам ассоциации, количество поездок граждан РФ по стране достигнет 48 млн, или более 53% от предполагаемого годового объема (90 млн поездок).

А если кто-то собирается в отпуск на машине, приглашаем принять участие в опросе по теме «Развитие автомобильного туризма в регионах Российской Федерации», его проводит Народный фронт.

Благодаря участию в опросе, специалисты смогут дать оценку ситуации на федеральных трассах, включая наличие необходимой инфраструктуры, АЗС, качество мобильной связи, состояние дорожного покрытия, а также удобство съездов и другие факторы.

Принять участие в опросе можно по этой ссылке

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Источник: Известия