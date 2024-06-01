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Tesla Cybertruck снова застрял: похоже, его «внедорожность» под большим вопросом

В Сети появился видеоролик с неудачной попыткой форсировать брод на Cybertruck

Tesla Cybertruck, футуристический электрический внедорожник, который должен был произвести революцию в индустрии, снова оказался в затруднительном положении на бездорожье.

Недавно появившийся в сети видеоролик запечатлел неудачную попытку Cybertruck преодолеть небольшую реку. Водитель, пытаясь переправиться, разгоняется, но не может преодолеть крутой берег. После этого он безуспешно пытается выехать задним ходом.

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Ситуация приняла серьезный оборот, когда стало ясно, что Cybertruck самостоятельно не сможет выбраться. Водителю пришлось ожидать помощи, которая вскоре прибыла в виде внедорожника Chevrolet Silverado.

Эта неудача – далеко не первый случай, когда Cybertruck застревает на бездорожье. Ранее в этом месяце другой экземпляр электромобиля погрузился в песок и был вызволен из плена пикапом Ram 1500. Еще один видеоролик, появившийся в сети ранее, показал, как Cybertruck, демонстрирующий превосходную динамику на гоночном треке, не смог подняться в горку и был спасен пикапом Ford.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Tesla
Количество просмотров 1
01.06.2024
Фото:Tesla
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