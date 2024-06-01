Tesla Cybertruck снова застрял: похоже, его «внедорожность» под большим вопросом

В Сети появился видеоролик с неудачной попыткой форсировать брод на Cybertruck

Tesla Cybertruck, футуристический электрический внедорожник, который должен был произвести революцию в индустрии, снова оказался в затруднительном положении на бездорожье.

Недавно появившийся в сети видеоролик запечатлел неудачную попытку Cybertruck преодолеть небольшую реку. Водитель, пытаясь переправиться, разгоняется, но не может преодолеть крутой берег. После этого он безуспешно пытается выехать задним ходом.

Ситуация приняла серьезный оборот, когда стало ясно, что Cybertruck самостоятельно не сможет выбраться. Водителю пришлось ожидать помощи, которая вскоре прибыла в виде внедорожника Chevrolet Silverado.

Эта неудача – далеко не первый случай, когда Cybertruck застревает на бездорожье. Ранее в этом месяце другой экземпляр электромобиля погрузился в песок и был вызволен из плена пикапом Ram 1500. Еще один видеоролик, появившийся в сети ранее, показал, как Cybertruck, демонстрирующий превосходную динамику на гоночном треке, не смог подняться в горку и был спасен пикапом Ford.

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Источник: Carscoops