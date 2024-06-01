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Почему россиянка вынуждена жить в турецком подвале? Несправедливая история из Антальи

İhlas: судебные разбирательства с арендатором вынудили россиянку жить в подвале

Россиянка Жанна Худякова годами борется за право собственности на свою квартиру в турецком курортном городе Анталья. Купив двухуровневые апартаменты в районе Коньяалты 10 лет назад, она была вынуждена жить в подвале того же здания после того, как арендатор отказался освободить жилье.

Несколько лет назад Худякова решила переехать в Турцию на постоянное место жительства. Однако ее планы были нарушены недобросовестным арендатором, который не освободил квартиру по истечении срока аренды. Худякова обратилась за помощью в судебные органы, и в результате годичного разбирательства суд вынес решение о выселении арендатора.

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Однако вместо того, чтобы покинуть квартиру, арендатор обжаловал судебное решение. Это привело к еще большему затягиванию судебного процесса. За это время арендатор продолжал комфортно проживать в меблированной квартире, в то время как Худякова оказалась вынужденной ютиться в подвальном помещении.

«Я живу в складском помещении в том же здании, где находится моя квартира. Здесь нет ни воды, ни электричества, ни кухни, ни туалета, ни ванной», — говорит Худякова.

Помимо материальных лишений, Худякова испытывает постоянный страх из-за своей незащищенной ситуации.

«Я одинокая женщина, и мне приходится спать с ножом, чтобы чувствовать себя в безопасности», — признается она.

Адвокат Худяковой выражает озабоченность затягиванием судебного процесса и утверждает, что арендатор использует различные уловки, чтобы не освобождать квартиру.

Подобные случаи, к сожалению, не редкость в Турции. Несовершенная правовая система и отсутствие строгого контроля за арендными договорами создают благоприятные условия для злоупотреблений со стороны недобросовестных арендаторов.

Источник: İhlas

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
01.06.2024
Фото:Unsplash
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