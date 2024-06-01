Вам небезразлична инфраструктура российских дорог? Вы можете повлиять на ее развитие

Народный фронт запустил опрос для автотуристов о доступности регионов России

По поручению президента РФ Владимира Путина, в России разрабатывается план мероприятий по развитию автотуризма. Народный фронт запустил опрос для любителей путешествий на колесах, чтобы выяснить в каких регионах отсутствует или недостаточно удобна придорожная инфраструктура.

Сейчас в стране осуществляются масштабные проекты развития транспортных коридоров, которые сделают автомобильный туризм для жителей России еще более актуальным. Трассы М11 и М12 позволяют доехать от Москвы до Санкт-Петербурга или Казани за 7 часов. Запланировано продолжение скоростного шоссе до Екатеринбурга, ведется ремонт и строительство дорог во многих регионах, поставлена цель к 2030 году обеспечить ввод не менее 50 автодорожных обходов населенных пунктов, во многих регионах.

Народный фронт опрашивает автомобилистов, чтобы узнать, насколько новые трассы обеспечены гостиницами, заправками, предприятиями общественного питания и автосервиса, туалетами и площадками для отдыха, что можно улучшить на этапе формирования комплексов придорожного сервиса. Выскажите свое мнение, оно необходимо для подготовки доклада Президенту России.

Опрос проводится во всех регионах России, принять участие может любой желающий по ссылке https://nk.onf.ru/surveys/autotourism. На основании результатов мониторинга, аналитики Народного фронта подготовят предложения для включения в план мероприятий по развитию автотуризма.

Источник: Пресс-служба Общероссийского Народного фронта