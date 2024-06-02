Как растущие цены на вино помогут развитию российского туризма?

50% пошлин на вино из недружественных стран вложат в нацпроект по туризму

Недавно в России произошли изменения в налоговой политике, которые затронули импортное вино. С 1 июля 2023 года вступили в силу новые пошлины на вино из недружественных стран.

Эта мера, по словам экспертов, направлена на поддержку отечественных виноделов и развитие внутреннего рынка вина. Однако, как оказалось, увеличение пошлин имеет и более широкую цель – финансирование национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Половина дохода от новой пошлины будет направлена на развитие туризма в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, поручив правительству обеспечить такое распределение средств.

Срок исполнения поручения - до 1 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Источник: РИА Новости