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Названы страны, в которые легче всего получить визу россиянам

АТА: Испания, Италия и Франция являются самыми лояльными по выдаче виз россиянам

Несмотря на непростую международную обстановку, спрос россиян на путешествия за границу не угасает. И для многих туристов визовая процедура становится настоящим испытанием. Однако, как свидетельствуют данные Альянса туристических агентств (АТА), есть страны, которые остаются относительно лояльными к российским путешественникам, предлагая им более простые пути к заветному штампу в паспорте.

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По словам исполнительного директора АТА Наталии Осиповой, безоговорочные лидеры по выдаче виз россиянам – Испания, Италия и Франция. Эти страны традиционно привлекают путешественников не только богатой историей и культурным наследием, но и возможностью получить мультивизу. Это значит, что один раз получив визу, россиянин может путешествовать по Шенгенской зоне (включающей 26 европейских стран) многократно в течение нескольких месяцев или даже лет, что значительно упрощает и удешевляет поездки.

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Еще одна страна, известная своей относительной лояльностью к россиянам – Греция. Однако, греческая виза, как правило, выдается только на конкретные даты поездки, а не в виде мультивизы. Это значит, что для каждого путешествия придется подавать отдельную заявку. Тем не менее, Греция отличается высоким процентом одобрения виз, что делает ее привлекательным направлением для россиян, жаждущих провести отпуск на солнечных греческих островах.

В 2023 году россияне получили около 449 тысяч виз, что значительно меньше, чем до пандемии, когда эта цифра достигала 600 тысяч. Несмотря на это, уровень отказов в визах остается относительно низким. По словам Осиповой, сейчас отказы составляют около 10% от общего количества поданных заявок, в то время как до пандемии этот показатель был всего 1,5%.

Важно отметить, что шансы получить визу зависят от ряда факторов, в том числе от цели поездки, финансового положения заявителя, наличия бронирования билетов и отеля, а также от его предыдущего опыта путешествий в страны Шенгенской зоны.

Источник: Известия

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
Количество просмотров 2
02.06.2024
Фото:Кирилл Кухмарь/ТАСС
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