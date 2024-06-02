Кибер-трейлер для кибер-пикапа: Tesla Cybertruck обзавелся комфортабельным кемпером

Living Vehicle презентовала прицеп CyberTrailer специально для Tesla Cybertruck

Для владельцев Tesla Cybertruck и других электропикапов компания Living Vehicle разработала инновационный прицеп CyberTrailer. Этот высокотехнологичный кемпер призван решить множество проблем, возникающих при путешествиях вдали от городов.

CyberTrailer оснащен уникальными технологиями, которые делают его идеальным решением для длительных путешествий. Солнечные панели, встроенные в крышу прицепа, обеспечивают его электроэнергией до нескольких месяцев, а атмосферный генератор воды Watergen превращает влагу из воздуха в питьевую воду. Эта функция делает CyberTrailer незаменимым в регионах с ограниченным доступом к питьевой воде.

CyberTrailer

Помимо солнечных панелей и генератора воды, CyberTrailer оснащен различными удобствами для комфортного проживания. Внутри есть все необходимое: кухня, спальня, ванная комната и зона отдыха. Встроенный резервуар для воды объемом 50 галлонов обеспечивает постоянный доступ к воде.

Прицеп совместим не только с электропикапами, но и с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

CyberTrailer

Учитывая впечатляющий набор функций, CyberTrailer, скорее всего, будет стоить дороже, чем сам Tesla Cybertruck. По оценкам экспертов, его цена может достигать 175 000 долларов. Первые поставки запланированы на 2025 год. Желающие приобрести CyberTrailer могут внести депозит в размере 100 долларов, чтобы попасть в лист ожидания.

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Источник: Living Vehicle