Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
CyberTrailer
2 июня
Кибер-трейлер для кибер-пикапа: Tesla Cybertruck обзавелся комфортабельным кемпером
Living Vehicle презентовала прицеп CyberTrailer...
Интерьер Haval H6
2 июня
Его очень ждут в России: популярный бренд вывел на домашний рынок добротный кроссовер
В Китае стартовали продажи обновленного...
Ввоз машин рухнул вдвое, цены стали космическими, а продажи не упали: в чем причина?
2 июня
Ввоз машин рухнул вдвое, цены стали космическими, а продажи не упали: в чем причина?
Эксперты обозначили причину, по которой...

Кибер-трейлер для кибер-пикапа: Tesla Cybertruck обзавелся комфортабельным кемпером

Living Vehicle презентовала прицеп CyberTrailer специально для Tesla Cybertruck

Для владельцев Tesla Cybertruck и других электропикапов компания Living Vehicle разработала инновационный прицеп CyberTrailer. Этот высокотехнологичный кемпер призван решить множество проблем, возникающих при путешествиях вдали от городов.

CyberTrailer оснащен уникальными технологиями, которые делают его идеальным решением для длительных путешествий. Солнечные панели, встроенные в крышу прицепа, обеспечивают его электроэнергией до нескольких месяцев, а атмосферный генератор воды Watergen превращает влагу из воздуха в питьевую воду. Эта функция делает CyberTrailer незаменимым в регионах с ограниченным доступом к питьевой воде.

CyberTrailer
CyberTrailer
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

Помимо солнечных панелей и генератора воды, CyberTrailer оснащен различными удобствами для комфортного проживания. Внутри есть все необходимое: кухня, спальня, ванная комната и зона отдыха. Встроенный резервуар для воды объемом 50 галлонов обеспечивает постоянный доступ к воде.

Прицеп совместим не только с электропикапами, но и с автомобилями с двигателями внутреннего сгорания.

CyberTrailer
CyberTrailer

Учитывая впечатляющий набор функций, CyberTrailer, скорее всего, будет стоить дороже, чем сам Tesla Cybertruck. По оценкам экспертов, его цена может достигать 175 000 долларов. Первые поставки запланированы на 2025 год. Желающие приобрести CyberTrailer могут внести депозит в размере 100 долларов, чтобы попасть в лист ожидания.

Источник: Living Vehicle

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Living Vehicle
Количество просмотров 3
02.06.2024
Фото:Living Vehicle
Поделиться:
Оцените материал:
0