Сколько стоит отдохнуть у моря многодетной семье — цены удивят

АТОР: отдых на курортах Краснодарского края подорожал за год на 15%

Самым популярным направлением для летнего отдыха россиян в 2024 году стал Краснодарский край. Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), на курорты в этот регион приходится 64% всех бронирований. Республика Крым на втором месте (10%).

«Этим летом морской отдых в Краснодарском крае стал дороже прошлогоднего на 15 процентов. Крым подорожал меньше, всего на 8-9 процентов. Основные факторы роста цен – инфляция и повышение зарплат персонала», – рассказал вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

В среднем, туристы проводят на юге 10-11 дней, плюс дни на дорогу. За проживание в трехзвездочной гостинице в Анапе с двухразовым питанием семья из трех человек заплатит 80-85 тысяч рублей. Тем, кто планирует отдых в Сочи, стоит знать, что авиабилеты подорожали еще сильнее, чем проживание, подчеркивает Ромашкин.

«Десятидневный тур для семьи с одним ребенком обойдется в 170 тыс. рублей, из них 90 придется отдать за перелет. Еще в 2022 году можно было слетать туда-обратно за 15 тыс. рублей на человека, теперь – в два раза дороже, особенно в июле и августе», – уточнил эксперт.

Сервисы по подбору авиабилетов предлагают улететь из Москвы в Сочи и обратно за 25 тыс. рублей на человека, причем без багажа. В Крыму отдых обойдется дешевле – семья заплатит 60-65 тыс. рублей за 10 дней проживания. Цены на билеты на поезд зависят от категории состава и уровня комфорта, например, в начале августа плацкарт стоит от 5,5 тыс. рублей за место. Отдых с бассейнами, шведским столом и проживанием за 10 дней обойдется семье из трех человек не менее чем в 90 тыс. рублей.

Многодетным предстоящий отдых обойдется дороже, потому что цена номера увеличится пропорционально количеству спальных мест. Согласно данным туркомпаний, стоимость путешествий по РФ за год выросла на 40%. Большие семьи обычно выбирают отели трех или четырех звезд с полупансионом или завтраками, и средний чек за такой отдых составляет 167,2 тыс. рублей. Абхазия обойдется дешевле – в 152,1 тыс. рублей, Турция будет стоить 389,6 тыс. рублей, а в Египет – 331,2 тыс. рублей.

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Источник: pnp.ru