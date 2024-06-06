В правительстве назвали популярные туристические направления

Решетников ожидает, что турпоток по РФ в 2024 году превысит 90 млн поездок

Министр экономического развития Максим Решетников прогнозирует, что в 2024 году количество внутренних туристических поездок в России превысит 90 миллионов. На совещании с президентом Владимиром Путиным он отметил, что это на 7 млн больше, чем в прошлом году.

«В прошлом году жители и гости страны совершили 83 миллиона туристических поездок, что на 20% больше, чем до пандемии. В этом году мы ожидаем более 90 миллионов поездок», – сообщил Решетников.

Министр подчеркнул растущую популярность автомобильного туризма. В прошлом году в России было совершено 26 млн туристических поездок на автомобилях, и ожидается, что к 2030 году этот показатель удвоится. Это стало возможным благодаря утвержденной правительством концепции развития автотуризма.

Минэкономразвития определило ключевые направления для туристов, охватывающие около трети федеральных дорог, ведущих к крупным городам и популярным туристическим местам. В качестве пилотных маршрутов выбраны трассы от Санкт-Петербурга до Екатеринбурга и от Новороссийска до Вологды, которые охватывают 18 крупных регионов. Согласно данным «Автодора», две трети всех легковых автомобилей направляются по этим дорогам к местам отдыха.

Сейчас совместно с регионами формируется перечень конкретных автомобильных туристических маршрутов по этим дорогам, учитывая возможность заезда в ближайшие крупные города и интересные места поблизости, добавил министр.

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Источник: ТАСС