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Правительство РФ будет развивать автотуризм в стране — президент дал поручение

Путин: в России активно развивается автотуризм, но отрасль необходимо развивать

В России с каждым годом растет такой вид отдыха, как автотуризм, отрасль развивается, но еще есть над чем поработать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания правительства.

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«Чем больше туристов будут пользоваться этими услугами, тем лучше в конечном итоге не только для людей, потому что для них это все делается, но и для экономики, деньги то здесь будут оставаться, в нашей стране. Поэтому прошу поработать над окончательной редакцией проекта поручений. Это касается и промышленного производства прежде всего автомобильной техники, автобусов и так далее», – заявил российский лидер.

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На совещании президенту представили концепцию развития автомобильного туризма в России. Глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой создать программу по поддержке отечественных производителей автодомов с возможностью приобретения их по программе льготного лизинга. Через этот регион проходят два крупнейших транспортных коридора – «Север-Юг» и «Запад-Восток».

«Оркестровка мер федеральной и региональной поддержки поможет создать туристические автомаршруты с высоким уровнем сервиса, существенно увеличив долю туризма в экономике региона и страны в целом», – подчеркнул глава Нижегородской области.

На реализацию этого проекта предлагается использовать кредиты, выделенные регионам из федерального бюджета страны, а при условии, что они пойдут именно на развитие отрасли, деньги можно будет не возвращать.

Напомним, еще в начала мая текущего года по поручению Путина утвердили концепцию развития автомобильного туризма в России. Ожидается, что до 2035 года отрасль может принести в федеральный бюджет дополнительно 250 млрд рублей в год, а путешествия станут более доступными для россиян. Кроме того, глава России поручил министрам ответственных ведомств контролировать качество и безопасность летнего детского отдыха.

Источник: mir24.tv

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / freepik
05.06.2024
Фото:freepik / freepik
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