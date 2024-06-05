На вид транспорта включат в программу льготного лизинга — президент дал поручение

Путин поручил включить туристические автобусы в программу льготного лизинга

Президент РФ Владимир Путин дал поручение включить туристические автобусы в программу льготного лизинга. С такой инициативой выступил министр экономического развития РФ Максим решетников. Вопрос обсуждался в ходе совещания главы государства с российским правительством.

«Всего нам нужно 3 тыс в год новых автобусов закупать, это запрос индустрии. Мы в ближайшие месяцы вместе с Минтрансом предлагаем разработать и утвердить программу развития производства отечественных автобусов и предлагаем также включить туристические автобусы в льготную программу лизинга», – уточнил министр Минэкономразвития.

Президент указал на то, что в соответствующих документах прописана проработка данного вопроса, но с его реализацией нельзя затягивать и без промедления включить автобусы в программу.

Напомним, программа льготного лизинга распространяется только на электромобили отечественного производства, высокоавтоматизированные транспортные средства (беспилотные автомобили), седельные тягачи производства РФ и все категории общественного транспорта.

В мае текущего года правительство РФ утвердило концепцию развития автомобильного туризма до 2035 года. В рамках проекта будет создана инфраструктура для комфортного и безопасного автопутешествия, повысится качество услуг дорожного сервиса и доступности туристических объектов. Кроме того, специалисты создадут интерактивную карты с автомобильными туристическими маршрутами.

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Источник: iz.ru