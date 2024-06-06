Лишь 13,3% россиян поддержали установку зарядных станций для электрокаров во дворах

Эксперты рассказали о ключевых моментах развития рынка электромобилей

Для развития рынка электромобилей в России необходимо обратить внимание на стоимость электричества и доступность зарядных станций, а также прорабатывать вопросы размещения таких станций в жилых районах, считают эксперты.

Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Надо обращать внимание не только на доступность зарядных станций, но и на стоимость электричества на них. Сейчас средняя цена зарядки на ЭЗС составляет около 15-17 рублей за кВт/ч, но на некоторых станциях она уже превышает 22 рубля за кВт/ч и продолжает расти. При среднем расходе электромобиля около 15 кВт/ч на 100 км, стоимость поездки при зарядке по 22 рубля за кВт/ч становится выше, чем на автомобиле с газобаллонным оборудованием.

Если цены продолжат расти, то стоимость километра на электромобиле скоро будет выше, чем на автомобиле с дизельным двигателем, и может сравняться с бензиновыми автомобилями.

Необходимо тщательно контролировать тарифы на зарядных станциях, чтобы сделать цену за кВт/ч доступной и обоснованной. Например, предлагать те же пониженные ночные тарифы для зарядки. Завышенные цены уменьшают популярность электрического транспорта, важно держать их на доступном уровне, чтобы поездки на электромобилях оставались конкурентоспособными по цене с поездками на традиционных видах топлива.

Эксперты Народного фронта также отмечают важность проработки вопроса о правомерности размещения энергосбытовыми компаниями зарядных станций на границах придомовой территории. В настоящее время в обновленных градостроительных СНиПах указана лишь рекомендация предусматривать места для хранения электромобилей, оборудованные зарядными устройствами, в количестве не менее 5% от общего числа мест, при размещении парковочных мест на стоянках автомобилей.

Дмитрий Цвич, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Текущая практика показывает, что энергосбытовые компании размещают зарядные станции вне границ придомовых участков, буквально по их границе, что не требует согласования, при этом обеспечивая возможность использовать их владельцами электромобилей.

При строительстве подземных парковок на этапе проектирования необходимо предусматривать увеличение энергомощности многоквартирных домов для того, чтобы в дальнейшем по запросу собственников индивидуальных парковочных мест создавать зарядные станции электромобилей.

Решаться вопросы о необходимости проектирования дополнительной энергомощности и размещении зарядных станций электромобилей на придомовых территориях должны общим собранием собственников или советом многоквартирного дома.

По итогам опроса Народного фронта, участие в котором принял 6591 респондент из 87 субъектов РФ, 52,8% граждан не хотели бы, чтобы в их дворе (подземной/надземной парковке) появилась станция зарядки и парковочное место для электромобилей, 33,9% граждан затруднились с ответом, 13,3% поддержали данное предложение.