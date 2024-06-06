Водители авто на метане, бегуны и велосипедисты собрались на «Треке года - 2024»

В день эколога и Международный день бега в России стартовал народный пробег «Трек года».

Торжественная церемония прошла в Курортном районе Санкт-Петербурга. Проект объединил водителей автомобилей на метане, любителей бега и велосипедистов.

Успехов на экологичных дистанциях участникам торжественного старта пожелали амбассадоры проекта – пилот гоночного КАМАЗа на метане, призер чемпионатов по ралли-рейдам Сергей Куприянов, Чемпион мира, марафонец Юрий Строфилов, бизнесмен, основатель команды по триатлону «Maltese Falcon» Олег Зайцев и председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Успехов участникам народного пробега пожелали амбассадоры и члены жюри проекта

В церемонии также приняли участие генеральный директор компании-организатора пробега «Газпром газомоторное топливо» Сергей Комиссаров, генеральный директор Фонда «Семья вместе» Екатерина Мыслицкая, Спортсмен Паралимпийской сборной России, бронзовый призер Кубка Мира по велоспорту Ярослав Святославский и заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Елена Павлова.

Сергей Комиссаров отметил, что каждый кубометр природного газа – метана – является вкладом в чистоту воздуха и здоровье, поэтому и девиз пробега звучит как «EcoGas – здоровью шанс!».

Участники народного пробега «Трек года – 2024»

«Участие фонда «Семья вместе» в «Треке Года» – это возможность объединить людей вокруг общей цели. Наша цель – подчеркнуть важность здоровья и физической активности и показать, что любой пройденный путь может стать частью чего-то большого», - отметила его генеральный директор Екатерина Мыслицкая.

Свой первый маршрут в проекте начали более 70 человек – петербуржцы и жители города Минска (Беларусь), сборные команды предприятий Группы Газпром, городских компаний.

В автоколонне народного пробега «Трек года» стартовал первый в истории российского автопрома легковой автомобиль на метане конвейерной сборки BAIC U5 PLUS совместного проекта «Газпром газомоторные системы» и «Автотор Холдинга».

Благодаря онлайн формату принять участие в народном пробеге «Трек года» можно бесплатно в любое время и в любой локации с 5 июня по 15 сентября. В Год семьи отдельные номинации открыты для семейных треков.

В проект также приглашают коллективы компаний – продемонстрировать корпоративный дух и активную экопозицию.

Каждый участник пробега может присоединиться к благотворительному треку – пробежать или проехать дистанцию в команде «Семья вместе», а также перевести посильную помощь на развитие проектов фонда.

Победителей уже по традиции наградят на площадке Петербургского международного газового форума.

Справка

С 2023 года народный пробег «Трек года» – преемник традиционных автопробегов на природном газе, объединяет экологичное моторное топливо и спорт. Мероприятие направлено на популяризацию экологичного образа жизни и бережного отношения к природе.

Проект соответствует задачам, поставленным Президентом России в послании Федеральному Собранию 2024 года (национальные приоритеты «Продолжительная и активная жизнь», «Экология»).