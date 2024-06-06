Места хватит всем: в этом городе вложат 38 млрд рублей в строительство трех отелей

В Краснодарском крае к 2028 году построят три отеля почти на 4 тысячи номеров

В Краснодарском крае возведут три новых гостиничных комплекса уровня 4 и 5 звезд, объем инвестиций для реализации проекта в Анапе превысит 38 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали на полях ПМЭФ-2024, сообщает пресс-служба регионального департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности.

«Комплекс будет состоять из четырех литеров с общим номерным фондом более 2,5 тыс. номеров. Во всех корпусах предполагается создание курортной инфраструктуры: от баров и ресторанов до медицинских и СПА-центров. Также предполагается строительство открытых бассейнов площадью почти 3 тыс. кв. м. Проект планируют реализовать за три года», – уточнили в пресс-службе.

По прогнозам, будет построен еще один пятизвездочный гостиничный комплекс на 239 номеров. Он будет функционировать по системе «все включено». Вложения инвестора составят 2,4 млрд рублей, завершить строительство планируется через три года.

Третьим проектом в Анапе будет пятизвездочный отель с общим номерным фондом 1228 номеров. В новом комплексе возведут ультрасовременный СПА-центр на два этажа. Объем инвестиций составит порядка 15 млрд рублей.

Напомним, в пиковый летний сезон заполняемость отелей на Черноморском побережье достигает 95%. Причем среди комплексов с системой «все включено» функционируют не только пятизвездочные отели, но гостиницы уровня четыре и три звезды.

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Источник: tass.ru