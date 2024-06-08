Россияне смогут увидеть древнейший город в мире — в этой стране нам строят 2 отеля

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Министерство туризма Сирии возводит две гостиницы у побережья для туристов из РФ

На Средиземноморском побережье Сирии в обозримом будущем начнут функционировать два гостиничных комплекса, построенных на средства российских инвесторов. Об этом сообщил министр туризма страны Мухаммад Рами Мартини.

Латакия
Латакия
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«У нас есть два инвестиционных контракта с Россией, один из них – с компанией "Олимпик Тур" в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Эта компания является одним из самых важных инвесторов в туристическую отрасль Сирии, так как она уже завершает строительство проекта, который уже готов больше чем на 50%», – уточнил глава сирийского ведомства.

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Благодаря реализации этого проекта увеличится количество гостиничных номеров и мест в ресторанах, это очень важно для растущего количества туристов. Мартини подчеркнул, что россияне смогут приобрести путевки в этот комплекс у компании «Олимпик Тур».

«Вторая компания – это "Синара-инт", с которой на выгодных условиях был заключен новый контракт с городским советом Латакии под эгидой сирийского министерства туризма. Мы надеемся, что в течение следующих нескольких месяцев начнется работа над этим проектом, что ускорит процесс его завершения, чтобы он как можно скорее был введен в эксплуатацию», – отметил Мартини.

Напомним, еще весной 2019 года Мартини рассказала, что Сирия прилагает усилия для привлечения туристов из России по двум направлениям. Во-первых, религиозный туризм – для тех, кто интересуется христианскими святынями. В Сирии есть деревня Маалула, местные жители которой до сих пор говорят на языке Христа. Есть также древний Сайданайский монастырь, а также города Алеппо и Дамаск. Вторым направлением Мартини назвал развитие курортной инфраструктуры на морском побережье Сирии.

Источник: РИА Новости

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 2
08.06.2024
Фото:Wikimedia
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