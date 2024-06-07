Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург

Росавтодор: последний участок трассы М-11 Москва – Петербург откроется 17 июля

В июле будет введен в эксплуатацию последний участок скоростной платной трассы М-11 Москва – Петербург. Об этом заявил председатель правления ГК «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко на полях ПМЭФ-2024.

«17 июля закончим обход Твери. Это золотой гвоздь в реализованные проекты М-11 – М-12, ЦКАД», – объявил председатель правления.

Официально трассу М-11 открыли еще в 2019 году, все это время в районе Твери отсутствовал участок протяженностью 70 км, и автопутешественникам приходилось съезжать на бесплатную дорогу, из-за чего время в пути увеличивалось

Главной трудностью при строительстве последнего участка был мост через Волгу длиной 738 метров. К тому же, на пути обхода Твери нужно было возвести 28 различных сооружений. Стоимость проекта изначально оценивалась в 61 млрд рублей. Позже цена выросла до 74 млрд рублей, но план по инвестиция так остался на уровне 6,1 млрд рублей.

«Все финансирование идет из федеральной казны, в том числе из ФНБ», – рассказывали в 2023 году в «Автодоре».

Другими словами, инвестора не нашлось, и обход Твери построили исключительно на федеральные средства. Пока нет информации, какой тариф установят за проезд по платной трассе М-11. Согласно калькулятору на сайте Росавтодора, получается 2750 рублей, но в эту сумму не входит стоимость участка Солнечногорск – Москва. А согласно расчету на сайте «Северо-Западной концессионной компании», получается сумма – 3430 рублей за проезд ночью в будни, и 4400 – в выходные дни.

Об окончательной стоимости путешествия Петербург – Москва по новой трассе можно судить по цене функционирующего с декабря 2023 года пускового участка обхода Твери – 250 рублей. При условии аналогичной цены за второй участок, путешествие между двумя столицами обойдется от 3930 рублей в будни ночью без транспондера (3820 рублей – с ним), и до 4900 рублей – днем в выходной.

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Источник: Фонтанка.ру