Доступный электрокар, доказавший превосходство китайского автопрома над американским

Исследователи из Caresoft Global: американский автопром отстает от китайского

Исследователи из Caresoft Global провели глубокий анализ бюджетного китайского хэтчбека BYD Seagul, и результат их исследования заставил многих задуматься о будущем американского автопрома.

BYD Seagull, в топовой версии продающийся в Китае за $12 000, а в базовой – за $9 800, по мнению многих американских экспертов, должен был быть некачественным автомобилем. Однако реальность оказалась куда интереснее.

BYD Seagul

Разборка Seagull показала, что китайские инженеры не стали экономить на качестве материалов отделки и безопасности. Автомобиль оснащен шестью подушками безопасности, системой стабилизации и демонстрирует достойную для своего класса сборку.

Китайские производители, активно развивая технологии и оптимизируя производство, становятся все более конкурентоспособными. Американские автогиганты, привыкшие к доминированию на рынке, сталкиваются с серьезной угрозой.

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Источник: ITHome