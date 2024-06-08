Проект российского электромобиля атом получит дополнительное финансирование

РФПИ инвестирует 2 млрд рублей в запуск производства электрокара «Атом»

7 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о намерении вложить 2 млрд рублей в производство российского электромобиля «Атом». Это событие не просто демонстрирует растущий интерес к зеленому транспорту в России, но и сигнализирует о серьезных амбициях отечественных разработчиков.

Проект «Атом» реализуется АО Кама – предприятием, известным своими производственными мощностями, в партнерстве с ПАО КАМАЗ. Автомобиль создается на первой полностью отечественной платформе для электрокаров, что делает его уникальным для российского рынка.

Производство ключевых компонентов осуществляется в России, что способствует развитию отечественной автомобильной промышленности и создает синергетический эффект с другими отраслями. Также электромобиль разрабатывается с использованием современных инженерных решений, программного обеспечения и технологических инноваций.

Инвестиции в размере 2 млрд рублей направлены на совершенствования технологий, оптимизации производственных процессов и масштабирования производства. Вложения позволят создать условия для развития зарядной инфраструктуры и сервисных центров, необходимых для эксплуатации электромобилей.

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Источник: Известия