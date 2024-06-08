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Знаменитый «американец» вернется в новом обличье и на совсем иной платформе

Ford анонсировал электрический купе-кроссовер, который воскресит модель Capri

В мире автомобилестроения, где электрификация становится нормой, Ford готовится к новому этапу своей истории, представляя возрождение легендарного имени Capri – теперь уже в виде электрического кроссовера.

Новое воплощение культовой модели станет плодом сотрудничества с Volkswagen, что подчеркивает растущую тенденцию в автоиндустрии – объединять усилия для создания электромобилей.

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Capri будет построен на платформе MEB, той же, что используется для электрического кроссовера Ford Explorer, который также выйдет на рынок в ближайшее время. Эта платформа, разработанная Volkswagen Group, известна своей эффективностью и надежностью, что гарантирует прочный фундамент для нового Capri.

Производство Capri стартует 10 июня на заводе Ford в Кельне, Германия. Завод, способный производить до 250 000 автомобилей в год, работает в три смены, что подчеркивает амбиции Ford по производству нового электромобиля.

Новый Capri отличает элегантный, купеобразный дизайн, что резко контрастирует с более солидным внешним видом Explorer. Несмотря на стилистические различия, оба автомобиля будут производиться на одной автоматизированной производственной линии в Кельне.

Что касается цены, то ожидается, что Capri будет стоить около 49 500 евро, что соответствует цене Explorer. За эти деньги покупатели получат электромобиль с увеличенным запасом хода до 600 километров. Более базовая версия Capri будет доступна по более низкой цене, около 42 000 евро.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
08.06.2024
Фото:Unsplash
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