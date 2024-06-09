Стильный седан с передовыми технологиями вышел на мировой рынок с доступной ценой

Глобальная версия седана Hyper GT Global вышла на рынок по цене 28100 долларов

На мировой рынок выходит новый представительский седан Hyper GT Global, предлагающий роскошь, передовые технологии и впечатляющую функциональность.

Hyper GT Global выделяется элегантной низкой посадкой, формой фастбэка, 19-дюймовыми дисками и аэродинамическим коэффициентом 0,1975Cd, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и превосходные показатели энергоэффективности.

Hyper GT Global

Автомобиль построен на основе новой полностью электрической платформы AEP 3.0 от GAC, обеспечивающей высокую эффективность и динамику.

В просторном салоне Hyper GT Global вас ждет рулевое колесо овальной формы, 8,8-дюймовая цифровая панель приборов и 14,6-дюймовый сенсорный экран с разрешением 2,5K. Для максимального комфорта предусмотрены 23 динамика, беспроводная зарядка, обогрев/вентиляция передних сидений, многоцветная подсветка, система мониторинга водителя и распознавание лиц.

Седан Hyper GT Global

GAC утверждает, что Hyper GT Global получил уникальное покрытие кузова, которое может самостоятельно восстанавливаться от мелких царапин. Hyper GT Global оснащен 34 датчиками, включая три лидара, шесть радаров миллиметрового диапазона и 13 камер, для работы системы помощи при вождении Hyper Pilot.

Hyper GT Global оснащен 800-вольтовой платформой и мощным двигателем, способным развить 430 Нм. Автомобиль обеспечивает запас хода 710 км и возможность зарядки до 450 км всего за 15 минут.

Hyper GT Global

Hyper GT Global доступен по цене от 28 100 до 35 900 долларов США. Автомобиль уже прошел дорожные испытания в Европе и Таиланде.

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Источник: CarNewsChina