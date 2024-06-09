Эту красивую теплую страну скоро можно будет посетить без визы

Сандиага Уно: Индонезия рассматривает возможность отмены виз с Россией

Последние новости из Индонезии обещают приятные перемены для российских путешественников. Страна, известная своими живописными пляжами, богатой культурой и неповторимой природой, рассматривает возможность отмены виз для граждан России и еще 19 других государств.

Инициатива по отмене виз исходит от Министерства туризма Индонезии. Сандиага Уно, глава ведомства, заявил о подаче запроса на утверждение безвизового режима для 20 стран с самым высоким туристическим потоком, в который входит и Россия.

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Этот шаг обусловлен стремлением Индонезии привлечь больше туристов и укрепить свою позицию на мировом туристическом рынке. Отмена виз значительно упрощает и удешевляет путешествия, делая Индонезию более доступной для россиян.

Примечательно, что Россия входит в число стран, чей туристический поток в Индонезию уже вернулся к допандемийному уровню и даже его превзошел. Об этом заявила министр финансов Индонезии Шри Муляни.

На данный момент официальной информации о том, когда именно может вступить в силу безвизовый режим, и какие именно условия будут действовать для россиян, нет.

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Источник: РИА Новости