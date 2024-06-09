Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Chery Arrizo 8
9 июня
Замена Toyota Camry обзавелась новой АКП: когда ждать в России?
Обновленный Chery Arrizo 8 получит новую АКП и...
Станет ли Россия центром экотуризма? В Госдуме рассказали о перспективах
9 июня
Станет ли Россия центром экотуризма? В Госдуме рассказали о перспективах
Вячеслав Фетисов: за эко- и агротуризмом стоит...
Названы частые причины закипания автомобиля в пробке
9 июня
Названы частые причины закипания автомобиля в пробке
Эксперт Родионов: машина может закипеть в...

Станет ли Россия центром экотуризма? В Госдуме рассказали о перспективах

Вячеслав Фетисов: за эко- и агротуризмом стоит будущее российской сферы туризма

Тема эко- и агротуризма становится все более актуальной в мире, и Россия обладает огромным потенциалом для ее развития. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в своем недавнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, что за этим видом отдыха стоит будущее.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ
«За этим будущее. Развитие регионов, поддержка местного предпринимателя, это много чего за собой потянет. Мы должны понимать, что экотуризм в мире имеет особый статус, а наша территория позволяет <...> стать меккой для экологического туризма», – заявил Фетисов.

Хотите большой седан по цене Гранты? – есть 4 варианта

Он обратил внимание на растущую популярность путешествий на природе среди россиян, наблюдая, как семьи отправляются в походы с рюкзаками и лодками, чтобы насладиться общением с природой.

Однако, для развития этого потенциала необходима комплексная работа. Фетисов подчеркивает важность создания необходимой инфраструктуры, подобной той, что уже существует на озере Байкал. При этом он подчеркивает важность разумного подхода, чтобы не нарушить хрупкий баланс экосистемы.

Фетисов считает, что отсутствие закона об экологическом туризме тормозит развитие бизнеса в этой сфере. Инвесторы неохотно вкладываются в проекты, которые могут быть запрещены в будущем. Однако некоторые регионы, как Байкал, уже обладают инфраструктурой для экотуризма, но во многих других областях она отсутствует или развита недостаточно.

Депутат также отметил потенциал гастрономического туризма, который может дополнять и усиливать привлекательность экотуризма. Разнообразие региональных кухонь и кулинарных традиций России представляет огромный интерес для туристов.

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
09.06.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0