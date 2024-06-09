Станет ли Россия центром экотуризма? В Госдуме рассказали о перспективах

Вячеслав Фетисов: за эко- и агротуризмом стоит будущее российской сферы туризма

Тема эко- и агротуризма становится все более актуальной в мире, и Россия обладает огромным потенциалом для ее развития. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в своем недавнем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подчеркнул, что за этим видом отдыха стоит будущее.

« За этим будущее. Развитие регионов, поддержка местного предпринимателя, это много чего за собой потянет . Мы должны понимать, что экотуризм в мире имеет особый статус, а наша территория позволяет <...> стать меккой для экологического туризма», – заявил Фетисов.

Он обратил внимание на растущую популярность путешествий на природе среди россиян, наблюдая, как семьи отправляются в походы с рюкзаками и лодками, чтобы насладиться общением с природой.

Однако, для развития этого потенциала необходима комплексная работа. Фетисов подчеркивает важность создания необходимой инфраструктуры, подобной той, что уже существует на озере Байкал. При этом он подчеркивает важность разумного подхода, чтобы не нарушить хрупкий баланс экосистемы.

Фетисов считает, что отсутствие закона об экологическом туризме тормозит развитие бизнеса в этой сфере. Инвесторы неохотно вкладываются в проекты, которые могут быть запрещены в будущем. Однако некоторые регионы, как Байкал, уже обладают инфраструктурой для экотуризма, но во многих других областях она отсутствует или развита недостаточно.

Депутат также отметил потенциал гастрономического туризма, который может дополнять и усиливать привлекательность экотуризма. Разнообразие региональных кухонь и кулинарных традиций России представляет огромный интерес для туристов.

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Источник: Известия