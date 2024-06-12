Мировой автопроизводитель создал уникальные браслеты в стиле ретромодели

Opel выпустит браслеты для часов Apple из переработанных чехлов на сиденья

Opel и Bandwerk (выпускает чехлы для iPhone и ремешки для Apple Watch) запустили лимитированную серию эксклюзивных браслетов в стиле Manta для часов Apple.

Коллекция Timeless Energy состоит из переработанных черных оригинальных чехлов на сиденья Manta A 1970 года. В результате было создано 125 эксклюзивных ремешков для часов Apple Watch.

Opel Manta A

Помимо материала, особенностями изделия являются желтая рамка и внутреннее покрытие с эффектом защиты от пота, а также металлическая скоба особой формы, с помощью которой браслет можно застегнуть.

Коллекция будет впервые представлена ​​в субботу на дне открытых дверей, посвященном 125-летию автомобильного производства в Рюссельсхайме.

«Вечная связь, которая превращает прошлое в устойчивое будущее», – так прокомментировали создатели свой продукт.

Стильные браслеты из вторичной переработки должны подчеркнуть подход Opel к «зеленой новации».

Opel и Bandwerk запускают серию эксклюзивных браслетов

Справка

Manta A – одна из легендарных моделей, которые Opel выпустил на рынок за 125 лет автомобилестроения. В 1970-е годы заднеприводное купе поражало прекрасной управляемостью и самобытным дизайном.

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Источник, фото: media.stellantis.com