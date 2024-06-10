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Отечественный автопроизводитель снова стал партнером форума и привез свои модели

АВТОВАЗ покажет на Форуме «Путешествуй» туристические версии моделей Lada

Отечественный автопроизводитель АВТОВАЗ выступит в качестве партнера IV российского туристического форума «Путешествуй!», который пройдет с 12 по 16 июня на ВДНХ в Москве. Один из ведущих производителей легковых автомобиль активно интегрируется в развитие сферы автотуризма и транспортной инфраструктуры России.

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В ходе форума компания представит Lada Vesta, Lada Vesta SW Cross, Niva Travel и Niva Legend, все модели оснащены фирменными туристическими аксессуарами – багажники и палатки на крышу, крепления для велосипедов и др. Кроме того, автомобили оформят специальной наклейкой «Жигулевские выходные» – эта программа разработана Правительством Самарской области с целью популяризации объектов культурного наследия региона и привлечение туристического потока.

«Форум «Путешествуй!» представляет собой одновременно масштабный туристический Фестиваль и площадку для общения представителей государственной и деловой среды для обсуждения актуальных вопросов отрасли, государственной политики и инвестиционного климата в сфере туризма. Фестивальная экспозиция Форума станет площадкой для продвижения современных форматов путешествий по России, ориентированных на индивидуальных туристов, которые на основе собственного опыта и впечатлений планируют путешествия», – уточнили в пресс-службе автопроизводителя.

Рама или понижающая передача: что важнее на бездорожье?

Форум «Путешествуй!» проходит при поддержке Правительства РФ, Министерства экономического развития РФ, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и основных отраслевых объединений. В качестве организатора форума выступает Фонд «Росконгресс».

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
10.06.2024
Фото:АВТОВАЗ
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