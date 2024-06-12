Возрожденный Jeep хочет переманить покупателей у Tesla

Jeep готовит новую линейку электрокаров, среди них ожидается и Cherokee

С выпуском новой линейки моделей, работающих исключительно на электричестве, Jeep сосредоточился на одной цели: отвоевать продажи у Tesla.

При этом компания стремится сохранить лояльность своих существующих клиентов и в обозримом будущем продолжит предлагать разнообразные силовые агрегаты для различных категорий покупателей.

Jeep потерял значительную часть своих ключевых клиентов, игнорируя среднеразмерный сегмент, в котором когда-то был силен. Ожидается, что материнская компания Stellantis обрисует свою стратегию развития Jeep на дне инвесторов 13 июня, но уже сейчас очевидно, что прекращение производства моделей Cherokee и Renegade существенно сказалось на продажах.

Jeep Cherokee

Для увеличения показателей Jeep планирует сделать ставку на свои электромобили. Осенью в автосалонах появится недавно представленный Wagoneer S, за которым последует Recon EV, вдохновленный Wrangler.

Однако одного только выпуска электромобилей будет недостаточно, поэтому в 2025 году Jeep представит массовый вариант среднеразмерного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Хотя название этой модели пока неизвестно, аналитики уверены, что шильдик Cherokee вернется.

Скорее всего, автомобиль будет построен на платформе SLTA Large, что позволяет предположить появление в будущем и электрической версии.

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Источник: Carscoops