Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию

Porsche платит клиентам Tesla 4500 долларов за переход на Taycan

Porsche не стоит на месте и активно борется за долю рынка электромобилей. Недавно компания представила обновленный Taycan, который получил множество улучшений, делающих его более конкурентоспособным по сравнению с ветераном рынка – Tesla Model S. Но на этом Porsche не остановилась. Для тех, кто подумывает о переходе с Tesla, компания предлагает специальную программу Welcome To Porsche Conquest, которая может сэкономить вам до 4500 долларов.

По сути, программа предоставляет скидку на покупку нового Porsche тем, кто в настоящее время владеет другим автомобилем. Однако в случае с Taycan, Porsche четко намекает на конкурента – Tesla Model S, предлагая особые условия для владельцев этой модели.

Porsche Taycan

Программа Conquest для Taycan предусматривает покрытие платежей на сумму до 4500 долларов, что может стать решающим фактором для тех, кто ищет альтернативу Tesla. Фактическая сумма скидки зависит от оставшегося срока вашего нынешнего кредита.

Чтобы воспользоваться программой, вам необходимо обратиться к официальному дилеру Porsche. Специалист проверит, соответствуете ли вы требованиям программы, и предоставит полную информацию о доступной скидке.

Интерьер Porsche Taycan

Обновленный Porsche Taycan 2024-2025 модельного года предлагает широкий выбор модификаций, включая спортивные версии Turbo S и Turbo GT. Последняя из них – Taycan Turbo GT – может похвастаться мощностью в 1092 л. с., что делает ее одним из самых быстрых серийных электромобилей на рынке.

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Источник: Carscoops