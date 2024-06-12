Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Porsche Taycan
12 июня
Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию
Porsche платит клиентам Tesla 4500 долларов за...
Интерьер Volkswagen Talagon
12 июня
Стартовали продажи нового кроссовера от проверенного немецкого бренда
В Китае начались продажи нового кроссовера...
Загружаем вещи в багажник машины перед автопутешествием — советы эксперта
12 июня
Загружаем вещи в багажник машины перед автопутешествием — советы эксперта
Эксперт Иванов объяснил, как грамотно...

Заманчивое предложение: Porsche доплачивает за переход на свою продукцию

Porsche платит клиентам Tesla 4500 долларов за переход на Taycan

Porsche не стоит на месте и активно борется за долю рынка электромобилей. Недавно компания представила обновленный Taycan, который получил множество улучшений, делающих его более конкурентоспособным по сравнению с ветераном рынка – Tesla Model S. Но на этом Porsche не остановилась. Для тех, кто подумывает о переходе с Tesla, компания предлагает специальную программу Welcome To Porsche Conquest, которая может сэкономить вам до 4500 долларов.

По сути, программа предоставляет скидку на покупку нового Porsche тем, кто в настоящее время владеет другим автомобилем. Однако в случае с Taycan, Porsche четко намекает на конкурента – Tesla Model S, предлагая особые условия для владельцев этой модели.

Porsche Taycan
Porsche Taycan
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Программа Conquest для Taycan предусматривает покрытие платежей на сумму до 4500 долларов, что может стать решающим фактором для тех, кто ищет альтернативу Tesla. Фактическая сумма скидки зависит от оставшегося срока вашего нынешнего кредита.

Чтобы воспользоваться программой, вам необходимо обратиться к официальному дилеру Porsche. Специалист проверит, соответствуете ли вы требованиям программы, и предоставит полную информацию о доступной скидке.

Интерьер Porsche Taycan
Интерьер Porsche Taycan

Обновленный Porsche Taycan 2024-2025 модельного года предлагает широкий выбор модификаций, включая спортивные версии Turbo S и Turbo GT. Последняя из них – Taycan Turbo GT – может похвастаться мощностью в 1092 л. с., что делает ее одним из самых быстрых серийных электромобилей на рынке.

Источник: Carscoops

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Porsche
Количество просмотров 1
12.06.2024
Фото:Porsche
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Porsche Taycan

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв