Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов
Россия манит путешественников со всего земного шара, предлагая калейдоскоп впечатлений, от ошеломляющих мегаполисов до девственной природы. Иностранные туристы, будь то жители стран Ближнего Востока или далекого Китая, находят в России что-то особенное, что соответствует их вкусам.
Для многих жителей Ближнего Востока летние месяцы приносят изнуряющую жару. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, Россия в это время года дарит спасительную прохладу, особенно в центральных регионах, поэтому пережидание жары – далеко не на последнем месте в списке причин посещения России.
Помимо комфортного климата, туристов из стран Ближнего Востока привлекает богатая история и культура России. Они с интересом посещают такие знаковые места, как Москва и Санкт-Петербург, где можно увидеть архитектурные шедевры, музеи мирового уровня и исторические памятники. Ближневосточные гости ценят комфорт и качество обслуживания. Россия может предложить им широкий выбор высококлассных отелей, преимущественно 4-х и 5-звездочных, где они будут чувствовать себя комфортно.
Китайских путешественников манят огни мегаполисов. Москва и Санкт-Петербург неизменно входят в их маршрут, а любители арктических пейзажей стремятся увидеть Мурманск и северное сияние. Китайцы трепетно относятся к истории, поэтому с большим интересом посещают города Золотого кольца, например, Суздаль и Владимир.
В отличие от ближневосточных туристов, китайские гости предпочитают насыщенный экскурсионный отдых.
Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Уникальное сочетание богатой истории, самобытной культуры, живописных пейзажей и развитой инфраструктуры делает ее привлекательной для путешественников со всего мира.
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Источник: РИА Новости