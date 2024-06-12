Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов
12 июня
Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов
Кондратьев: одна из причин визита иностранцев в...
Мировой автопроизводитель создал уникальные браслеты в стиле ретромодели
12 июня
Мировой автопроизводитель создал уникальные браслеты в стиле ретромодели
Opel выпустит браслеты для часов Apple из...
В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
12 июня
В офис Honda нагрянули с обыском из-за недавнего скандала с фальсификацией данных
Kyodo: в головном офисе Honda проходят обыски...

Эксперты рассказали, чем Россия привлекает иностранных туристов

Кондратьев: одна из причин визита иностранцев в РФ – пережидание жары

Россия манит путешественников со всего земного шара, предлагая калейдоскоп впечатлений, от ошеломляющих мегаполисов до девственной природы. Иностранные туристы, будь то жители стран Ближнего Востока или далекого Китая, находят в России что-то особенное, что соответствует их вкусам.

Для многих жителей Ближнего Востока летние месяцы приносят изнуряющую жару. По словам директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никиты Кондратьева, Россия в это время года дарит спасительную прохладу, особенно в центральных регионах, поэтому пережидание жары – далеко не на последнем месте в списке причин посещения России.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Помимо комфортного климата, туристов из стран Ближнего Востока привлекает богатая история и культура России. Они с интересом посещают такие знаковые места, как Москва и Санкт-Петербург, где можно увидеть архитектурные шедевры, музеи мирового уровня и исторические памятники. Ближневосточные гости ценят комфорт и качество обслуживания. Россия может предложить им широкий выбор высококлассных отелей, преимущественно 4-х и 5-звездочных, где они будут чувствовать себя комфортно.

Китайских путешественников манят огни мегаполисов. Москва и Санкт-Петербург неизменно входят в их маршрут, а любители арктических пейзажей стремятся увидеть Мурманск и северное сияние. Китайцы трепетно относятся к истории, поэтому с большим интересом посещают города Золотого кольца, например, Суздаль и Владимир.

В отличие от ближневосточных туристов, китайские гости предпочитают насыщенный экскурсионный отдых.

Россия обладает огромным потенциалом для развития туризма. Уникальное сочетание богатой истории, самобытной культуры, живописных пейзажей и развитой инфраструктуры делает ее привлекательной для путешественников со всего мира.

Источник: РИА Новости

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:АГН Москва
12.06.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0