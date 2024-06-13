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Дороги к СНТ близ Москвы стало некому ремонтировать

Подъездные дороги к подмосковным СНТ остались без столичного софинансирования

Подмосковные СНТ лишились финансирования от Москвы на ремонт дорог. С 2018 года мэрия Москвы отремонтировала более 330 дорог к 1,22 тыс. СНТ, где живут более 326 тыс. москвичей.

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Работы финансировались с 2018 года в рамках подмосковной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», но основную долю средств (1 млрд руб.) выделяло по межбюджетному трансферту Правительство Москвы по соглашению с областными властями.

Однако в 2024 году финансирование значительно сократилось. В этом году на ремонт дорог к СНТ предусмотрено всего 120 млн рублей, оставшихся от реализации ранее заключенных соглашений, между Москвой и Подмосковьем.

Эти средства переведены в бюджет Подмосковья, и больше денег со стороны Москвы на ремонт и капремонт дорог к СНТ на территории Подмосковья на этот и последующие годы не предусмотрено.

Москва помогла многим СНТ, причем не только ремонтируя дороги, но и оформляя их в муниципальную собственность.

Названа дата запуска в эксплуатацию платной трассы М-11 Москва – Петербург

Всего на территории Подмосковья около 12 тыс. СНТ и 8 тыс. км подъездных дорог к ним. 50% подъездных путей в собственность не оформлено, а значит, жители должны ремонтировать их за свой счет, и проблема плохих дорог остается актуальной. У Подмосковья средств на их ремонт нет.

Сегодня не более 20% дорог к СНТ имеют асфальт или песчано-гравийное покрытие.

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Источник: «Коммерсант»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Александр Артеменков/ТАСС
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