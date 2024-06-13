Форум «Путешествуй!» стартовал в Москве

Дмитрий Чернышенко и Максим Решетников открыли форум «Путешествуй!» на ВДНХ

В День России на ВДНХ открылся IV Российский туристический форум «Путешествуй!», который совместил насыщенную деловую программу и туристический фестиваль для всех любителей путешествий.

Форум представляет туристический потенциал России и зарубежных направлений, демонстрирует разнообразие видов туризма.

Открывая мероприятие, зампред Правительства Дмитрий Чернышенко подчеркнул его важность и ключевую роль в продвижении турпотенциала страны на международных рынках.

Он зачитал приветствие Президента России Владимира Путина, который выразил поддержку мероприятия и считает форум «Путешествуй!» основным и ярким событием для любителей активного досуга. Обширная экспозиция, деловая и фестивальная программы позволяют участникам и гостям познакомиться с разнообразными видами отдыха, открыть для себя новые туристические маршруты на карте России.

Государство активно поддерживает туристическую отрасль и готовит разнообразные меры поддержки, включая льготные кредиты на создание отелей, а также точек крупных инвестиционных проектов: горнолыжных курортов, круглогодичных парков развлечений, аквапарков, а также разрабатывает инвестиционные проекты. Развитию туринфраструктуры посвящена деятельность корпораций «Туризм.РФ» и «Кавказ.РФ».

Россия стремится продвигать туристический продукт на зарубежных рынках, развивает механизмы безвизовых обменов с Китаем и Ираном. В текущем году подобное соглашение планируется заключить с Индией. Переговоры о полной отмене виз ведутся с Саудовской Аравией, Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Малайзией, Мьянмой. Ряд соглашений планируется подписать до конца этого года.

Организатором форума «Путешествуй!» выступает фонд «Росконгресс». Форум проходит при официальной поддержке Правительства России, Министерства экономического развития России, АНО «Национальные приоритеты», Центра стратегических разработок и ведущих отраслевых объединений.

«За рулем» выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

Источник, фото: Rustravelforum