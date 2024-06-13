Россиянам перечислили 3 способа, как добраться этим летом в Республику Крым

Вице-премьер Чернышенко: ситуация с наличием билетов на юг России под контролем

Правительство России держит на контроле ситуацию с наличием билетов на курорты в южные регионы страны и оперативно реагирует на все изменения. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в РФ создан штаб для контроля за наличием и изменением стоимости билетов на юг страны.

«У нас на базе координационного центра создан штаб, который следит за любыми отклонениями, связанными как со стоимостью средств размещения, стоимостью переездов, перелетов и необходимого количества билетов. Оперативно на это реагируем», – заявил вице-премьер.

Чернышенко охарактеризовал объемы перевозок на курорты юга России достаточными. Отмечается, что россияне могут доехать до Республики Крым по сухопутному коридору через новые регионы, а также железнодорожным транспортом и по Крымскому мосту.

Возникающие периодически очереди на транспортном переходе через Керченский пролив глава РК Сергей Аксенов назвал незначительными. Власти республики намерены сократить время ожидания до одного часа.

Согласно данным, в этом году на период курортного сезона в направлении Крыма запустят 19 поездов, четыре из них ежедневно будут отправляться из Москвы. Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что из Ростова-на-Дону планируется запуск железнодорожного сообщения в Крым через новые регионы.

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Источник: РИА Новости Крым