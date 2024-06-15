Этот китайский автомобиль пытается казаться Ленд Ровером

В Китае представили новый Chery iCar 03 за 1,8 млн с интеллектуальной системой

Недавно бренд Chery iCar представил две новые версии своего кроссовера iCar 03 под названием Intelligent Driving Edition по цене 149 800 юаней (1,8 млн руб.) и 159 800 юаней (1,9 млн рублей) соответственно. Основные обновления касаются интеллектуальных функций вождения с усовершенствованной системой помощи при вождении DJI 2-го уровня.

iCar – это новый бренд электромобилей под брендом Chery, запущенный в 2023 году и ориентированный на людей в возрасте 25-35 лет, делающих карьеру. С добавлением двух новых моделей серия iCar 03 расширилась до восьми моделей.

Chery iCar 03

У автомобиля квадратный дизайн, вертикальные фары и задние фонари, багажник на крыше и 19-дюймовые колесные диски. Кузов модели полностью алюминиевый.

Габариты нового iCar 03 остались прежними: 4406/1910/1715 мм при колесной базе 2715 мм. Его дорожный просвет 200 мм, угол въезда 28° и угол съезда 32°.

Chery iCar 03

Главной особенностью новых моделей является усовершенствованная система помощи при вождении DJI pure Vision 2-го уровня, которая использует семь камер. Она обеспечивает помощь при вождения 2-го уровня в городских и высокоскоростных условиях и автономную парковку с функцией памяти.

Обе модели оснащены полным приводом и двумя моторами мощностью 205 кВт (279 л.с.) в сочетании с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 65,69 кВт·ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч, а запас хода на электротяге – 501 км. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 30 минут.

Интерьер Chery iCar 03

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: CarNewsChina