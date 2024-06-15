Этот китайский автомобиль пытается казаться Ленд Ровером
Недавно бренд Chery iCar представил две новые версии своего кроссовера iCar 03 под названием Intelligent Driving Edition по цене 149 800 юаней (1,8 млн руб.) и 159 800 юаней (1,9 млн рублей) соответственно. Основные обновления касаются интеллектуальных функций вождения с усовершенствованной системой помощи при вождении DJI 2-го уровня.
iCar – это новый бренд электромобилей под брендом Chery, запущенный в 2023 году и ориентированный на людей в возрасте 25-35 лет, делающих карьеру. С добавлением двух новых моделей серия iCar 03 расширилась до восьми моделей.
У автомобиля квадратный дизайн, вертикальные фары и задние фонари, багажник на крыше и 19-дюймовые колесные диски. Кузов модели полностью алюминиевый.
Габариты нового iCar 03 остались прежними: 4406/1910/1715 мм при колесной базе 2715 мм. Его дорожный просвет 200 мм, угол въезда 28° и угол съезда 32°.
Главной особенностью новых моделей является усовершенствованная система помощи при вождении DJI pure Vision 2-го уровня, которая использует семь камер. Она обеспечивает помощь при вождения 2-го уровня в городских и высокоскоростных условиях и автономную парковку с функцией памяти.
Обе модели оснащены полным приводом и двумя моторами мощностью 205 кВт (279 л.с.) в сочетании с литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 65,69 кВт·ч. Время разгона до 100 км/ч составляет 6,5 секунды, максимальная скорость – 150 км/ч, а запас хода на электротяге – 501 км. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 30 минут.
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Источник: CarNewsChina