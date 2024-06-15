Туроператоры назвали причину изъятия паспортов у российских туристов на границе
Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает о значительном росте числа случаев изъятия загранпаспортов у россиян на границе.
С конца мая 2024 года количество обращений туристов, столкнувшихся с такой проблемой, резко возросло. Только среди организованных туристов зафиксировано более 120 случаев.
Причина: вступившие в силу в декабре 2023 года поправки к федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".
Чаще всего в загранпаспортах встречаются несовпадение в написании ФИО: ошибки в транслитерации, несоответствия между написанием в загранпаспорте и в других документах. Опечатки в названиях городов и регионов: особенно актуально для тех, кто родился в СССР и ошибки в датах.
Старые паспорта (выдаваемые на 5 лет без биометрических данных) особенно подвержены риску изъятия.
Раньше наличие ошибок в загранпаспорте не препятствовало выезду за рубеж, туристу просто рекомендовалось заменить документ по возвращении. Однако сейчас из-за изменения законодательства пограничники вправе изъять паспорт, что может привести к срыву поездки и серьезным проблемам.
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Источник: РБК