Туроператоры назвали причину изъятия паспортов у российских туристов на границе

РСТ: опечатки в паспортах зачастую являются причиной их изымания

Российский союз туриндустрии (РСТ) сообщает о значительном росте числа случаев изъятия загранпаспортов у россиян на границе.

С конца мая 2024 года количество обращений туристов, столкнувшихся с такой проблемой, резко возросло. Только среди организованных туристов зафиксировано более 120 случаев.

Причина: вступившие в силу в декабре 2023 года поправки к федеральному закону "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию".

Чаще всего в загранпаспортах встречаются несовпадение в написании ФИО: ошибки в транслитерации, несоответствия между написанием в загранпаспорте и в других документах. Опечатки в названиях городов и регионов: особенно актуально для тех, кто родился в СССР и ошибки в датах.

Старые паспорта (выдаваемые на 5 лет без биометрических данных) особенно подвержены риску изъятия.

Раньше наличие ошибок в загранпаспорте не препятствовало выезду за рубеж, туристу просто рекомендовалось заменить документ по возвращении. Однако сейчас из-за изменения законодательства пограничники вправе изъять паспорт, что может привести к срыву поездки и серьезным проблемам.

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Источник: РБК