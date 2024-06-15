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Назван электрокар с самой быстрой зарядкой в мире

Lotus Emeya может зарядиться с 10 до 80 процентов всего за 14 минут

Lotus Emeya – это не просто очередной электрокар, это настоящий прорыв в области быстрой зарядки. Недавно автомобиль установил новый рекорд, зарядившись с 10 до 80 процентов всего за 14 минут.

Lotus Emeya R+
Lotus Emeya R+

Автомобиль способен потреблять до 402 кВт пиковой мощности и поддерживать среднюю мощность 331 кВт в течение всего процесса зарядки, используя быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 400 кВт. Усовершенствованная структура батареи и система охлаждения, разработанные Lotus, позволяют быстро и эффективно передавать энергию, не перегревая аккумулятор.

Комбинация приборов Lotus Emeya R+
Комбинация приборов Lotus Emeya R+
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Конечно, не стоит забывать о конкурентах. Porsche Taycan и Xpeng G9 также демонстрируют впечатляющие результаты, заряжаясь до 80% за 16 минут на станциях с мощностью 350-400 кВт.

Стоимость Lotus Emeya составляет около 116 000 долларов США.

Источник: Carsweek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Lotus
Количество просмотров 3
15.06.2024
Фото:Lotus
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