Назван электрокар с самой быстрой зарядкой в мире

Lotus Emeya может зарядиться с 10 до 80 процентов всего за 14 минут

Lotus Emeya – это не просто очередной электрокар, это настоящий прорыв в области быстрой зарядки. Недавно автомобиль установил новый рекорд, зарядившись с 10 до 80 процентов всего за 14 минут.

Lotus Emeya R+

Автомобиль способен потреблять до 402 кВт пиковой мощности и поддерживать среднюю мощность 331 кВт в течение всего процесса зарядки, используя быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 400 кВт. Усовершенствованная структура батареи и система охлаждения, разработанные Lotus, позволяют быстро и эффективно передавать энергию, не перегревая аккумулятор.

Комбинация приборов Lotus Emeya R+

Конечно, не стоит забывать о конкурентах. Porsche Taycan и Xpeng G9 также демонстрируют впечатляющие результаты, заряжаясь до 80% за 16 минут на станциях с мощностью 350-400 кВт.

Стоимость Lotus Emeya составляет около 116 000 долларов США.

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Источник: Carsweek