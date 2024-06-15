Назван электрокар с самой быстрой зарядкой в мире
Lotus Emeya – это не просто очередной электрокар, это настоящий прорыв в области быстрой зарядки. Недавно автомобиль установил новый рекорд, зарядившись с 10 до 80 процентов всего за 14 минут.
Автомобиль способен потреблять до 402 кВт пиковой мощности и поддерживать среднюю мощность 331 кВт в течение всего процесса зарядки, используя быстрое зарядное устройство постоянного тока мощностью 400 кВт. Усовершенствованная структура батареи и система охлаждения, разработанные Lotus, позволяют быстро и эффективно передавать энергию, не перегревая аккумулятор.
Конечно, не стоит забывать о конкурентах. Porsche Taycan и Xpeng G9 также демонстрируют впечатляющие результаты, заряжаясь до 80% за 16 минут на станциях с мощностью 350-400 кВт.
Стоимость Lotus Emeya составляет около 116 000 долларов США.
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Источник: Carsweek