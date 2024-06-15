Fiat представил новый технологичный кроссовер с причудливым дизайном

Fiat анонсировал выход нового кроссовера Grande Panda 2025

Итальянский автопроизводитель Fiat представил миру свой новый кроссовер – Grande Panda 2025. Этот компактный автомобиль с причудливым дизайном больше похож на концепт-кар, чем на серийную модель, и обещает стать настоящей звездой на рынке.

Grande Panda привлекает внимание своим футуристическим дизайном. Светодиодные передние фары с оригинальным пиксельным рисунком, пластиковые накладки на колесные арки, массивные рейлинги на крыше и 17-дюймовые колеса с ромбовидным узором и символом X посередине создают неповторимый образ.

Fiat Grande Panda 2025

Fiat решил поставить экологичность на первое место. Grande Panda будет доступен с гибридными и электрическими силовыми установками. Предположительно, эти системы будут такими же, как и у Citroen C3.

Гибридная версия будет оснащена 1,2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 100 л. с. в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Электрическая версия получит двигатель мощностью 113 л. с. и литий-железо-фосфатный аккумулятор на 44 кВт·ч. Запас хода на электричестве составит 320 км.

Fiat Grande Panda 2025

Fiat Grande Panda 2025 будет доступен не только в Европе, но и в Африке, и на Ближнем Востоке.

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Источник: Motor1