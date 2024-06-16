На форуме «Путешествуй!» рассмотрели успехи и актуальные задачи туризма

В 2023 году россияне совершили турпоездок на 20% больше, чем до пандемии

На ВДНХ завершился IV Российский форум «Путешествуй!», который открыл много нового для всех любителей туризма и профессионалов туротрасли.

В рамках мероприятия прошли многочисленные встречи и дискуссии, на которых туроператоры и делегаты от регионов обсудили с представителями власти перспективы и коснулись текущих задач.

Что обсуждали специалисты

На Всероссийском совещании с руководителями органов исполнительной власти по туризму субъектов РФ министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что «период романтизма», когда регионы бросились бурно развивать отечественную туристическую отрасль, прошел, и не все с задачей справились.

Однако успехи есть и они очевидные: в 2023 году жители и гости страны совершили 83 млн турпоездок – это на 20% больше, чем до пандемии. В этом году ожидается более 90 млн поездок.

Многое еще предстоит сделать. Максим Решетников отметил важность создания и продвижения региональных турпродуктов. За шесть лет доля туристической отрасли в валовом внутреннем продукте должна увеличиться до 5%, а количество поездок по стране с размещением в гостиницах – вырасти до 140 миллионов.

Минэкономразвития вместе с регионами уже приступили к развитию национального туристического портала, который станет основой единой цифровой системы.

На турпортал будет выгружаться вся информация по маршрутам. Яндекс и туроператоры будут собирать обратную связь: кто из туристов на что жалуется, с привязкой к объектам. Важно, чтобы сигналы сразу поступали к ответственным лицам, и те оперативно реагировали.

В туризме важны не только эмоции, но и «монетизация эмоций», оценка эффективности мероприятий, отмечали на совещании. В частности, правительством была поставлена задача строительства модульных (быстровозводимых) гостиниц в регионах. Но не все регионы справились со взятыми обязательствами по объему номерного фонда. Среди отстающих назвали Башкортостан, Калининградскую, Челябинскую, Ростовскую область и Бурятию.

На форуме «Путешествуй!»

Особое внимание автотуризму

В условиях возможных ограничений по другим видам транспорта автотуризм сейчас самый доступный и перспективный способ туристических путешествий. Важная задача - разработать концепцию автотуризма, в основе которой лежит туристический маршрут, с которым увязаны дорожная сеть, гостиницы, местные музеи, национальные парки, связь, интернет и т. д.

Работы предстоит много, и, как отметил Максим Решетников, важно понимать, что автотуризм – это кропотливая работа, и речь тут не только об открытии больших и красивых многофункциональных зон, но и о нормальном содержании точек, где туристы останавливаются.

Впечатления о регионе складываются не только из того, какое расширение дороги запланировано, но и из мелочей: чтобы вовремя вывозили мусор, была покошена трава, вовремя проведена противоклещевая обработка, ликвидированы ямы на дорогах, построены нормальные заезды к местам притяжения, установлены информативные указатели, были чистые туалеты и т.д.

Также предстоит решить вопрос со стандартизацией глэмпингов (разновидность кемпинга, объединяющая комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе).

На форуме «Путешествуй!»

Выставка достижений

Выставочная часть форума «Путешествуй!» в этом году поражала разнообразием: многие регионы привезли интересные и красочные экспозиции, к каждому стенду можно было подойти и пообщаться с его представителями. Они с удовольствием рассказывали посетителям, чем славен их регион, почему именно его следует выбрать для отдыха и что там нужно посмотреть в первую очередь. В павильонах царила атмосфера душевности и праздника. Многие регионы завлекали гостей на свои стенды музыкальными и танцевальными номерами.

Таким образом, за четыре года работы форум «Путешествуй!» превратился из мероприятия для профессионалов туристической отрасли в яркий праздник для посетителей ВДНХ, жителей и гостей столицы.