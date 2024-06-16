Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Водителям рассказали, что опасно есть за рулем в жару
16 июня
Водителям рассказали, что опасно есть за рулем в жару
Врач Саволюк составила список продуктов,...
Круизные туристы получат возможность безвизового пребывания в России: что это значит?
16 июня
Круизные туристы получат возможность безвизового пребывания в России: что это значит?
МЭР разрешит круизным туристам три дня...
Интерьер Isuzu MU-X
16 июня
Надежный рамный японский внедорожник получил обновленную версию
Дизайн внедорожника Isuzu MU-X стал более...

В модельном ряду Tesla может появиться минивэн: первые подробности

Илон Маск анонсировал три новые модели Tesla на ежегодном собрании акционеров

Илон Маск, известный своим стремлением к инновациям, снова взбудоражил общественность. На недавнем ежегодном собрании акционеров Tesla он анонсировал сразу три новых модели, которые, по его словам, «потрясающие».

На изображении запечатлены три силуэта автомобилей. Два из них выглядят знакомо, возможно, это обновленные версии уже существующих моделей Tesla. Но вот третий силуэт – это настоящая интрига. Он напоминает минивэн, что может стать настоящим прорывом для Tesla.

Анонс новых моделей Tesla
Анонс новых моделей Tesla
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте

До сих пор компания, известная своими спортивными и элегантными седанами и внедорожниками, не выпускала автомобилей с кузовом минивэн. Если информация подтвердится, то Tesla сможет расширить свою аудиторию, включив в нее семьи с детьми.

Маск подтвердил, что Tesla планирует запустить беспилотное «робо-такси» 8 августа.

Также Маск упомянул о работе над доступным электромобилем, который может появиться уже к концу этого или началу следующего года.

Ожидается, что в ближайшее время Tesla предоставит больше информации о своих новых моделях. Пока что мы можем только гадать, какие технологии и функции будут в них реализованы.

Источник: ITHome

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia | ITHome
Количество просмотров 1
16.06.2024
Фото:Wikimedia | ITHome
Поделиться:
Оцените материал:
0