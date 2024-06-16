В модельном ряду Tesla может появиться минивэн: первые подробности

Илон Маск анонсировал три новые модели Tesla на ежегодном собрании акционеров

Илон Маск, известный своим стремлением к инновациям, снова взбудоражил общественность. На недавнем ежегодном собрании акционеров Tesla он анонсировал сразу три новых модели, которые, по его словам, «потрясающие».

На изображении запечатлены три силуэта автомобилей. Два из них выглядят знакомо, возможно, это обновленные версии уже существующих моделей Tesla. Но вот третий силуэт – это настоящая интрига. Он напоминает минивэн, что может стать настоящим прорывом для Tesla.

Анонс новых моделей Tesla

До сих пор компания, известная своими спортивными и элегантными седанами и внедорожниками, не выпускала автомобилей с кузовом минивэн. Если информация подтвердится, то Tesla сможет расширить свою аудиторию, включив в нее семьи с детьми.

Маск подтвердил, что Tesla планирует запустить беспилотное «робо-такси» 8 августа.

Также Маск упомянул о работе над доступным электромобилем, который может появиться уже к концу этого или началу следующего года.

Ожидается, что в ближайшее время Tesla предоставит больше информации о своих новых моделях. Пока что мы можем только гадать, какие технологии и функции будут в них реализованы.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: ITHome