Круизные туристы получат возможность безвизового пребывания в России: что это значит?

МЭР разрешит круизным туристам три дня находиться в России без виз

Минэкономразвития активно работает над предложением, которое может существенно упростить въезд в Россию для иностранных туристов, прибывающих на круизных лайнерах. В ближайшее время они смогут находиться на территории страны без визы в течение 72 часов.

Заместитель главы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков озвучил идею о безвизовом пребывании для иностранных пассажиров круизных судов. Согласно предложению, туристы смогут находиться в России без визы в течение трех дней. Эта возможность в перспективе будет распространена и на курорты проекта «Пять морей», который сейчас находится в стадии реализации.

Безвизовый режим призван привлечь больше иностранных туристов, которые смогут познакомиться с Россией и ее достопримечательностями.

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Источник: РИА Новости