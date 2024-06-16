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Tesla приостановила продажи Cybertruck всего из-за одной детали

Electrek: бракованный дворник стал причиной остановки поставок Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck, футуристический электропикап с угловатым дизайном, наконец-то вышел на рынок. Но радость первых владельцев оказалась омрачена неожиданной проблемой: гигантским дворником, который, по всей видимости, страдает от непредсказуемых сбоев.

Лобовое стекло Cybertruck практически сливается с крышей, а стандартного места для дворников, как у традиционных автомобилей, просто нет. Поэтому инженерам Tesla пришлось придумать уникальное решение – гигантский стеклоочиститель, который крепится к верхней части лобового стекла.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
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Однако, этот инновационный подход привёл к неожиданным последствиям: некоторые владельцы Cybertruck жаловались на то, что дворник «заводился» сам по себе, без видимой причины, и застревал в нижнем положении.

Точная причина проблемы пока не установлена. Но, по мнению экспертов, вероятнее всего, речь идет о сбое в механизме привода дворника. Не исключено, что проблема связана с некорректной работой датчиков, отвечающих за активацию дворника, или с дефектом в самом двигателе.

Компания официально подтвердила существование проблемы и объявила о том, что все Cybertruck, выпущенные до момента обнаружения дефекта, будут иметь замененный механизм стеклоочистителя. Точная информация о том, как и где будет проходить замена, пока не озвучена.

Источник: Electrek

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Wikimedia
16.06.2024
Фото:Wikimedia
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