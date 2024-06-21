АО ВТБ Лизинг предлагает грузовые электромобили EVM PRO с выгодой более 1 млн рублей

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АО ВТБ Лизинг сообщает о запуске эксклюзивных условий на покупку в лизинг легких коммерческих электрогрузомобилей EVM PRO.

До 30 июня 2024 года дополнительно к субсидии Минпромторга России в размере 925 000 рублей клиентам компании предлагается выгода 150 000 рублей от производителя «ЭМ Рус». Таким образом, суммарная выгода при приобретении EVM PRO с промтоварным или тентованным фургоном составит более 1 млн руб.

При оформлении финансовой аренды в АО ВТБ Лизинг юридические лица и индивидуальные предприниматели могут выбрать различные опции финансирования, в частности сниженные авансы и срок лизинга до семи лет, а также дополнительные сервисы по обслуживанию своего транспортного парка. Предприятиям на ОСН также доступна экономия на налогах до 40%.

Стоимость электрофургона EVM PRO при покупке до 30 июня 2024 года в базовой комплектации составит 4 990 000 рублей. При авансе 40% и сроке лизинга семь лет ежемесячный платеж будет равен 70 555 рублям, а экономия на налогах – 2 333 158 рублям.*

Электрогрузомобиль EVM PRO разработан на базе шасси УАЗ Профи, имеет колесную формулу 4х2 и грузоподъемность до 1000 кг. Промтоварный фургон объемом 16 куб. м вмещает в себя до восьми европаллет. Дальность хода на одном заряде составляет 300 км, время полного заряда электромобиля – 2 часа. Опционально с автомобилем поставляется портативное зарядное устройство. Сфера применения EVM PRO – внутригородская логистика. Как показал опыт практических тест-драйвов в различных отраслях бизнеса, наиболее эффективно малотоннажные электрогрузовики можно использовать в сферах перевозок, торговли и обслуживания. При ежедневной эксплуатации ежегодная выгода может достигать 1 млн руб.

Базовая комплектация EVM PRO включает мультимедиа с функцией голосового помощника «Алиса», камеру заднего вида, противотуманные фары. Производитель предлагает специализированный сервис по обслуживанию электромобилей с круглосуточным приемом заявок на ТО и ремонт.

Подать заявку на приобретение в лизинг грузовых электромобилей EVM PRO можно в режиме онлайн на сайте АО ВТБ Лизинг www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контакт-центра: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчеты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах доступна компаниям на ОСН, стоимость электрогрузомобилей действительна на 19.06.2024.

Реклама|АО ВТБ Лизинг, ИНН 7709378229|erid F7NfYUJCUneLsWT8MEBF