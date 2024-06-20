Затопило салон? Есть шанс реанимировать автомобиль

Автовладельцам рассказали, как восстановить затопленный автомобиль

Владельцы автомобилей, пострадавших от проливных дождей, имеют шанс восстановить свои транспортные средства, рассказали в «Автодоме».

Восстановление затопленного автомобиля требует значительных трудозатрат, и перед продолжением эксплуатации необходимо оценить целесообразность ремонта.

Наибольший ущерб вода наносит электрике и двигателю автомобиля. Электрические разъемы окисляются, что может привести к отказу всех систем. Затопление двигателя может вызвать серьезные повреждения, что в итоге даже может потребовать его полной замены.

Салон после воздействия воды сложно полностью просушить и избавиться от запаха. Поэтому автомобиль после затопления нужно практически полностью разобрать и, возможно, заменить некоторые элементы.

В случае затопления страховая выплатит компенсацию по полису каско, если это прописано в графе «Стихийные бедствия».

Если автомобиль был затоплен на платной парковке или на территории ТСЖ, владельцы могут предъявить претензии этим организациям из-за неработающих ливневок.

Во время сильных дождей, весенних паводков или наводнений не рекомендуется оставлять машину рядом с ливневками, так как колодцы могут переполниться и вода подтопит машину.

Как следует поступать водителю, если в дороге его настиг ливень – об этом можно прочитать в другом нашем материале. Эксперты, в частности, не советуют при сильном дожде останавливаться я на обочине.

Источник: SpeedMe