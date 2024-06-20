Что делать, если в городе ураган – рекомендации

Водителям и пешеходам напомнили, как вести себя в городе при урагане

МЧС распространило экстренное предупреждение о смерчах и грозе 20 июня до 22:00 в Москве.

Сильный ветер, ливни и ураган могут причинить вред как здоровью, так и имуществу. Поэтому воспользуйтесь советами специалистов.

Если ураган застал вас дома

В этом случае рекомендуется оставаться внутри помещения. Закройте все окна и форточки, отойдите от них — в случае разбивания стекол можно получить порезы. Лучше всего находиться в глубине помещений: коридорах, ванных комнатах, туалетах, кладовых.

Отключите электропитание и закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте фонари, лампы или свечи.

Если на улице

Ищите укрытие в станции метро, подземном переходе или другом прочном здании. Держитесь подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, рекламных щитов, деревьев и промышленных объектов. Избегайте входа в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при сильных порывах ветра.

Наиболее вероятные источники опасности включают летящие осколки черепицы, шифера, стекла и других предметов, а также сорванные дорожные знаки. Для защиты от легких обломков используйте листы фанеры, картонные или пластмассовые ящики, доски или другие доступные средства.

Как вести себя после урагана?

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу: через несколько минут шквал может повториться. Когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома, вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкции, оборванных проводов, нет ли запаха газа. Огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что обошлось без утечек. Также нельзя пользоваться лифтами — если здание будет обесточено, вы окажетесь заперты.

Будьте осторожны и опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, рекламных щитов.

Обходите оборванные провода линий электропередачи, так как они могут быть под напряжением.

Что делать водителям?

Водителям необходимо соблюдать особую осторожность во время шквалистого ветра, так как возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и рекламных конструкций, что создает опасность на дорогах. Поэтому, если есть возможность, лучше отказаться от поездок по городу во время приближения шторма.

Если же вы оказались на дороге во время грозы, рекомендуется немедленно прекратить движение и переждать непогоду в подходящем месте или на автостоянке, предпочтительно подальше от высоких деревьев. Закройте окна автомобиля, опустите антенну радиоприемника и оставайтесь в машине.

В случае, если метеослужбы прогнозируют ураган ночью, при выборе места для парковки также старайтесь не оставлять автомобиль рядом с деревьями и слабо укрепленными конструкциями.

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Источник: ТАСС