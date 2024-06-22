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Названы достоинства владения электромобилем в России

«Автодом» рассказал о перспективах российского рынка электромобилей

Рост доли электромобилей в общем автопарке России – неизбежный процесс. Глобальный тренд на сокращение использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также стремление к экологически чистому транспорту заставляют нас обратить внимание на электромобили.

В глобальном масштабе Китай является лидером по продажам электромобилей, занимая около 60% рынка. Активное развитие отрасли наблюдается также в Таиланде, Индонезии, Индии и других азиатских странах. США, КНР и страны Европы – признанные лидеры в области электротранспорта.

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В России действует «Концепция развития производства и развития электротранспорта до 2030 года», которая предусматривает комплекс мер по стимулированию производства и использования электромобилей. В 2024 году продажи новых электрокаров выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На сегодняшний день в стране насчитывается около 50 000 электромобилей, что составляет 0,1% от общего объема авторынка.

Количество быстрых электрозаправочных станций в настоящий момент составляет 1150 единиц, хотя в 2022 году их было всего 439. В 2025 году будет введено в эксплуатацию 2,8 тысяч быстрых ЭЗС, более 3,3 тысяч — в 2026 году.

Источник: SpeedMe

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 56
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Фото:Unsplash
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