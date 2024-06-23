Названы способы раскрытия туристического потенциала России

Привлекательные маршруты и повышение уровня сервиса разовьют туризм в России

Российская туристическая отрасль переживает период активного развития, и это не просто слова. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, выступая на совещании с вице-премьерами, подчеркнул важность раскрытия потенциала российской туристической отрасли.

«Мы делаем все, чтобы в полной мере раскрыть туристический потенциал нашей страны», - заявил Мишустин.

По его мнению, ключевые элементы успешного развития отрасли – создание привлекательных маршрутов, формирование современных средств размещения и повышение качества обслуживания.

Осознавая растущий спрос на путешествия по России, Мишустин подчеркнул, что правительство ставит перед собой цель сделать путешествия по стране ещё комфортнее и интереснее.

В настоящее время разрабатывается комплексная стратегия развития туризма в России. Она предусматривает создание новых туристических маршрутов, развитие инфраструктуры и повышение качества сервиса.

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Источник: РИА Новости