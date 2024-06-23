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Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
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Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях
Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах...

Россиян предупредили о подвохах системы «всё включено» в отелях

Эксперт Татьяна Сапронова рассказала о подвохах системы «всё включено»

Система «всё включено» – это заманчивая вещь для многих туристов. Обещание беззаботного отдыха, где всё уже оплачено, и вы можете забыть о финансовых заботах, звучит просто чудесно. Но, как и у любой медали, у этой системы есть обратная сторона, о которой не всегда говорят.

Татьяна Сапронова, основатель турагентства «99 евро», делится своим опытом и предупреждает о некоторых подвохах, которые могут омрачить ваш «все включенный» отдых.

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Отели часто предлагают «всё включено», но подразумевают под этим лишь базовый набор напитков и еды. Алкоголь премиум-класса, элитные коктейли и деликатесы могут стоить дополнительно. Если вы привыкли к качественному алкоголю и изысканной кухне, «всё включено» может оказаться не такой уж выгодной сделкой.

В погоне за экономией, отели могут использовать недорогие продукты и упрощенные рецепты, что приводит к однообразному и не всегда вкусному меню.

Неограниченный доступ к еде и напиткам может привести к перееданию и злоупотреблению спиртным. Это может негативно сказаться на вашем здоровье и испортить отдых.

Система «всё включено» подразумевает, что вы будете проводить большую часть времени на территории отеля. Если вы мечтаете познакомиться с культурой страны, попробовать местные блюда, пообщаться с местными жителями, «всё включено» может стать препятствием.

«Если вы ищете истинного опыта путешествия и хотите почувствовать душу страны, в которую приехали, то "всё включено" не для вас», - заявила Татьяна Сапронова.

По совету эксперта, стоит выбирать независимый отдых, который позволяет вам самим планировать свои дни. Гуляйте по местным улочкам, заглядывайте в небольшие кафе, знакомьтесь с местными жителями – это позволит вам по-настоящему прочувствовать атмосферу страны.

Источник: Lenta.ru

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / cookie_studio
Количество просмотров 5
23.06.2024
Фото:freepik / cookie_studio
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