Отдых в Европе стал россиянам не по карману — в АТОР подтвердили

В АТОР объяснили, почему для россиян стал недоступен бюджетный отдых в Европе

Бюджетный отдых в Европе в настоящее время недоступен для россиян, хотя поток индивидуальных туристов из России по этому направлению достаточно большой. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров РФ (АТОР), гендиректор туроператора «Русский Экспресс» Тарас Кобищанов.

«Что касается перелетов, то они возможны только со стыковкой. У туроператоров есть блок-чартерные программы с авиакомпанией Jazeera Airways в Ларнаку (Кипр), в Тиват (Черногория) и, пожалуй, это все. Остальное это индивидуальные программы», – уточнил вице-президент АТОР.

При этом Кобищанов обратил внимание на тот факт, что в России сохраняется спрос на индивидуальные туры в Европу, и он достаточно высокий.

«В нашей системе бронирования отелей Online Express Италия занимает пятое место, Франция – шестое, Испания – восьмое. Это три самые популярные европейские страны, которые все равно остались на достойных местах в первой десятке, в том числе за счет относительной лояльности в выдаче виз россиянам», ם объяснил глава туроператора.

Долететь до Кипра сейчас тоже затруднительно, отметил Кобищанов, в основном туда можно долететь рейсами Jazeera Airways с пересадкой. При этом вице-президент АТОР выразил сомнение относительно того, что в следующем году Европа станет более доступной для туристов из России. «Мы этого не ожидаем», подытожил Кобищанов.

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Источник: ria.ru